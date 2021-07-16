Bodrum'da restoranın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Bitez Mahallesi Adliye Caddesi 1936 Sokak'ta, bir restoranın çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.

Söndürülen yangında, restoranda hasar oluştu.



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