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Bodrum'da Sadece Mandalin Festivali düzenlendi

30.01.2023 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sadece Mandalin Festivali gerçekleştirildi.

Bodrum'da Sadece Mandalin Festivali düzenlendi

Bodrum Kaymakamlığı ve Belediyesi başta olmak üzere çeşitli kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde Bitez Mahallesi Köyiçi mevkisinde düzenlenen etkinlikteki stantlarda mandalina kullanılarak hazırlanan gıda ürünleri sergilendi.

Festivalde, mandalina ve mandalinalı ürünlerin tanıtımının yanı sıra satışı yapıldı.

Kokusu ve aromasıyla bilinen coğrafi işaretli Bodrum mandalinasının korunmasına ve önemine dikkati çekmek, bahçelerinin yapılaşmaya yenik düşmesini önleyebilmek amacıyla düzenlenen festivali çok sayıda kişi ziyaret etti.

"Bodrum Mandalin Hareketi" grubunun kurucusu Erman Aras, AA muhabirine, Bodrum mandalinası üzerine çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Mandalinanın tanıtım faaliyetleri sayesinde daha iyi pazar bulacağını vurgulayan Aras, festivalin yoğun geçmesinden mutlu olduklarını söyledi.

Mandalinalı ürünler yapan Kaan Toker ise meyvenin suyundan dondurma, posasından pasta, kabuklarını da kurutup un yaptıklarını aktardı.

Festivale, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı.

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