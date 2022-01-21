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Bodrum'da tanımadığı kadını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

21.01.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da tanımadığı kadını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tanımadığı kadını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Y.T, adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gölköy Mahallesi'nde 18 Ocak'ta evinin önünde duran Zeynep Ö'nün yanına yaklaşan Y.T, kalacak yeri olmadığını belirterek yardım istemiş, kadın yardım teklifini geri çevirmişti.

Duruma sinirlenen şüphelinin bıçak darbeleriyle yaralanan kadını, yardım çığlığını duyan vatandaşlar ve o sırada eve gelen eşi kurtarmıştı.

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