Bodrum'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkıp tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Abdullah Göğüş'ün kullandığı 34 EVT 90 plakalı otomobil, Bodrum-Milas kara yolu Güvercinlik mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Göğüş, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.



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