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Bodrum'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

30.09.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkıp tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Abdullah Göğüş'ün kullandığı 34 EVT 90 plakalı otomobil, Bodrum-Milas kara yolu Güvercinlik mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Göğüş, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

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