Bodrum'da "Turistik Bodrum Haritası" için iş birliği protokolü imzalandı

Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde düzenlenen protokol törenine Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon katıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras , turistik Bodrum haritasında, Bodrum Yarımadası'nın her noktasına yer vermeye çalıştıklarını belirtti.

İnsanların bu haritayı incelediklerinde Bodrum'un tarihi ve doğal değerleriyle ne kadar zengin bir yarımada olduğunu göreceklerine dikkati çeken Aras, "Mavi bayraklı plajlardan terkedilmiş köylere, tarihi Leleg kentlerinden günümüz mahallelerine, mandalina bahçelerinden su sarnıçlarına, değirmenlere kadar pek çok bilgiyi haritada işleyerek güncel bir Bodrum rehberi oluşturduk." dedi.

BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, harita ile Bodrum turizmine katkı vermeyi amaçladıklarını kaydetti. Kocadon, bu çalışmayla yaz sezonunda yerli ve yabancı turistlere iyi bir katkı yapacaklarını ifade etti.

Protokol ile Bodrum Belediyesince hazırlanan turistik Bodrum haritası, BODTO tarafından kentin tanıtımını yapmak amacıyla kullanılabilecek.

Türkçe ve İngilizce olarak 100 bin adet basılan harita, Bodrum Belediyesi ve BODTO'nun internet sitelerinde de yer alıyor.

