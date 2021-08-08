YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'da turizmciler, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile gerçekleştirdikleri toplantıdan memnun

Bodrum'da turizmciler, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile gerçekleştirdikleri toplantıdan memnun

08.08.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da turizmciler, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile gerçekleştirdikleri toplantıdan memnun

Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm sektörü temsilcileri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldikleri toplantının verimli geçtiğini bildirdi.

Yangından etkilenen merkezlerden Bodrum'da, acil ihtiyaçların giderilmesi ve turizmde hareketliliğin artması için yapılacak çalışmalarla ilgili, ilçedeki bir otelde koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Bodrum Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası, Denizciler Derneği ve turizm temsilcileri, Bakan Ersoy ile bir araya gelerek yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Toplantıya katılan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, AA muhabirine, turizmle ilgili olumlu bir toplantı yapıldığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un önderliğinde Bodrum'daki sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı gerçekleştirildiğini belirten Aslan, "Sayın Bakan yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bize bilgi verdi. Sağ olsun bizim fikirlerimizi aldı. Olumlu, iyi bir toplantı oldu. Biz de Bodrum'da hayatın normale döndüğünü, normal günlük yaşamın devam ettiğini, tatilcinin de tatiline devam ettiği yönünde bilgilerimizi sunduk." dedi.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz ise toplantının çok verimli geçtiğini ifade etti.

Tanıtımların yapılması, yerel halkın zararlarının karşılanması konusunda bir sürece girmeye başladıklarını aktaran Dengiz, "Sayın Bakanımızın aynı sektörde olmasını bizim için de bir şans olarak görüyoruz. Bütün sorunlarımızı biliyor. Sağ olsun notları aldı, dinledi. Sonrasında bununla ilgileneceğini dile getirdi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ne olduğu ve nereden geldiği bilinmiyor! Datça'da köpükler tatilcileri tedirgin ettiNe olduğu ve nereden geldiği bilinmiyor! Datça'da köpükler tatilcileri tedirgin etti
PARTNERBebek göründüBebek göründü
Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyorMarmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazar

İmsak
04:38
Sabah
06:10
Öğle
13:17
İkindi
17:04
Akşam
20:15
Yatsı
21:40

Muğla Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Pazar

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bilinç kaybı yaşayan çocuk, idrar kanalından iki taşın çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu

Bilinç kaybı yaşayan çocuk, idrar kanalından iki taşın çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu

Siyez buğdayının hasadına başlandı

Siyez buğdayının hasadına başlandı

Tekirdağ'da boşandığı eşi tarafından minibüste bıçaklanan kadın öldü

Tekirdağ'da boşandığı eşi tarafından minibüste bıçaklanan kadın öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.