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Bodrum'da yanan marangoz atölyesinde bir kişi ölü bulundu

MUĞLA HABERLERİ  | 08.11.2020 14:54 | Son Güncelleme

Bodrum'da yanan marangoz atölyesinde bir kişi ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yangın çıkan marangoz atölyesinde bir erkek cesedi bulundu.

Yeni Mahalle'deki bir marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler atölyedeki tiner ve vernik gibi kolay yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını yoğun müdahale sonucu söndürdü.

İtfaiye ekiplerin soğutma çalışmaları sırasında atölyede bir erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin üzerinden Tuğran Bayraktaroğlu'nun (64) kimliği çıktı.

Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
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