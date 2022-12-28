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Bodrum'da yaşayan yabancılar için yılbaşı etkinliği düzenlendi

28.12.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan yabancı uyruklular, yılbaşı etkinliğinde buluştu.

Bodrum'da yaşayan yabancılar için yılbaşı etkinliği düzenlendi

Bodrum Belediyesi tarafından, belediyenin kafesinde yılbaşı kutlamaları kapsamında program düzenlendi. İlçedeki yerleşik yabancılar, etkinlikte eğlendi.

Ukrayna korosu, gecede şarkılar seslendirdi.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, programda, heyecanla hazırladıkları yeni yıl kutlamalarına dün itibarıyla başladıklarını söyledi.

Tüm olumsuzlukları eğlencelerle uğurlayıp, yeni gelen yılı umutla karşılayacaklarını anlatan Aras, davetlilerin yeni yılını kutladı.

Programda "Merry Christmas" yazılı pasta kesildi.

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Muğla Bodrum kutlama yeni yıl

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