Bodrum'da yaşayan yabancılar için yılbaşı etkinliği düzenlendi

Bodrum Belediyesi tarafından, belediyenin kafesinde yılbaşı kutlamaları kapsamında program düzenlendi. İlçedeki yerleşik yabancılar, etkinlikte eğlendi.
Ukrayna korosu, gecede şarkılar seslendirdi.
Belediye Başkanı Ahmet Aras, programda, heyecanla hazırladıkları yeni yıl kutlamalarına dün itibarıyla başladıklarını söyledi.
Tüm olumsuzlukları eğlencelerle uğurlayıp, yeni gelen yılı umutla karşılayacaklarını anlatan Aras, davetlilerin yeni yılını kutladı.
Programda "Merry Christmas" yazılı pasta kesildi.