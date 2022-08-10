Bodrum'da yüzlerce kişi 30 Ağustos'ta aynı anda zeybek oynayacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yüzlerce kişinin aynı anda zeybek oynayacağı bildirildi.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Turgutreis Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilecek zeybek ve harmandalı gösterisine hazırlık çalışmaları başladı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü destekleriyle yapılacak gösteri için Şevket Sabancı Parkı'nda başlayan provalar vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Bodrum Halk Oyunları Gençlik Spor Derneği Kurucusu Kayhan Gürsoy, etkinliğin amacının hem 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yakışır bir gösteri düzenlemek hem de vatandaşlara yöresel dansları sevdirmek olduğunu söyledi.

Vatandaşların projeye gösterdiği ilgiden çok memnun olduklarını ifade eden Gürsoy, "Bizlerle birlikte yöresel halk oyunlarımızı oynamak isteyenler için haftada 3 gün Şevket Sabancı Parkı'nda olacağız. Bodrum Belediyesi'ne de etkinliğe katkılarından dolayı teşekkür ederim." dedi.

​​​​​​​Turgutreis Atatürk Meydanı'nda 29 Ağustos'ta yapılacak toplu gösteri için başlayan provaların, gösteri tarihine kadar her salı, perşembe ve cumartesi günleri 18.00-20.00 arasında devam edeceği öğrenildi.

