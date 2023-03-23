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Bodrumdaki bisikletler çıkarıldı, tamircilerin işleri arttı

23.03.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla birlikte bisikletlerinin bakımını yaptırmak isteyen vatandaşlar, tamircilerinin işlerinde yoğunluk oluşturdu.

Bodrumdaki bisikletler çıkarıldı, tamircilerin işleri arttı

Havaların ısınmaya başlamasını fırsat bilerek bisikletlerini tamir ettirmek isteyen vatandaşlar, bisiklet tamircilerinin işlerini arttırdı. Yoğunluğun başlamasıyla birlikte yüzü gülen esnaf, zaman zaman işlere yetişmekte zorluk çekti. Bisikletini yaptırmak isteyen vatandaşlar ise yoğunluk sebebiyle sıra bekledi. Bodrumdan çıkartılan bisikletlere genel bakım işlemleri yapılırken, özellikle tekerlekler şişirildi ve vitesler akort edildi. İşlerin açılması sebebiyle mutlu olan esnaflar, ilerleyen günlerde yoğunluklarının artmasını bekliyor.

“ESKİŞEHİRLİ OLUP DA BİSİKLETE BİNMEMEK ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP”

Eskişehir’de bisiklet tamirciliği yapan Osman Menekşe, artık bisiklet sezonunun başladığını söyledi. Vatandaşlar için en ekonomik şartlarda yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Menekşe, “Eskişehirli olup da bisiklete binmemek çok büyük bir kayıp. Artık bisiklet sezonu açılıyor, kış mevsimi tamamen bitiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlarımız bisikletlerine binmeye başlayabilirler. Kış mevsimi boyunca bodrumda duran bisikletlerin lastikleri inmiş oluyor, viteslerinin akort edilmesi gerekiyor.

Bisikletlere genel bir bakım ve tamir yapıyoruz. Parça maliyetleri çok arttığı için değişim yapmak yerine tamir işleri daha çok tercih ediliyor. Vatandaşlar için en ekonomik şartları sağlamaya çalışıyoruz ve fazla masraf çıkartmıyoruz. Bisikletçilerin asıl mesaisi şimdi başlıyor, bütün kış yattılar” dedi.

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