YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'daki işçiler özel seferlerle memleketlerine dönüyor

Bodrum'daki işçiler özel seferlerle memleketlerine dönüyor

MUĞLA HABERLERİ  | 30.03.2020 19:24 | Son Güncelleme

Bodrum'daki işçiler özel seferlerle memleketlerine dönüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, memleketlerine gitmek isteyen, çoğunluğu inşaatlarda çalışanlar olmak üzere birçok vatandaş, Bodrum Kaymakamlığının koordinesinde gönderiliyor.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında, çalıştıkları iş yerinde faaliyetlerin azalması nedeniyle ya da kendi istekleriyle memleketlerine dönmeye karar veren işçiler, Bodrum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluşturdu.

Salgına karşı alınan önlem gereği şehirler arası otobüslere kısıtlama nedeniyle kaymakamlığın yürüttüğü çalışma bugün de devam etti. Vatandaşların memleketlerine dönüş taleplerinin görevlilerce değerlendirilip, sağlık kontrolleri de yapılarak seyahat izin belgeleri düzenlendi.

İzin belgesi alanların, memleketlerine gidebilmesi için sefer yapması belirlenen otobüsler de yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etti, sağlık tedbirleri de alındı.

Seyahat izin belgesi alan işçiler memleketlerine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı!Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı!
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
Anahtar Kelimeler:
Bodrum koronavirüs Otobüs sefer tedbir

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Domaniç’te ev yangını

Domaniç’te ev yangını

Edirne Valisi Canalp ile Bulgaristan Başbakanı Borisov tamponda buluştu

Edirne Valisi Canalp ile Bulgaristan Başbakanı Borisov tamponda buluştu

Muğla Namaz Vakitleri 30 Mart Pazartesi

İmsak
05:27
Sabah
06:48
Öğle
13:16
İkindi
16:48
Akşam
19:34
Yatsı
20:50

Muğla Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Aktar Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Özlem Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İngiliz kadın ve birlikte yaşadığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

İngiliz kadın ve birlikte yaşadığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Prof. Dr. Naci Görür: "Muğla’nın deprem konusundaki avantajı az katlı binalar"

Prof. Dr. Naci Görür: "Muğla’nın deprem konusundaki avantajı az katlı binalar"

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Bodrum'da öfkeli koca operasyonu

Bodrum'da öfkeli koca operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.