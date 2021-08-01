Bodrum'daki orman yangınını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları, Anadolu Ajansı ekibince havadan görüntülendi.

Gökpınar, Yukarı ve Aşağı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkisinde geniş alanda etkili olan yangını söndürmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden takviye gelen onlarca yangın söndürme ve itfaiye aracı çalışma yürütüyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla yükselen alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Yangın bölgesinde ekiplere destek veren çok sayıda gönüllü ise parlayan alevlere kendi imkanlarıyla destek olmaya çalışıyor.

Yukarı Mazı Mahallesi'nde etkisini sürdüren yangın ile zarar gören alanlar drone kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde yangının geniş bir alanda etkili olduğu, özellikle Aşağı Mazı Mahallesi'nden yükselen yoğun dumanın bölgeyi etkisi altına aldığı görülüyor.

