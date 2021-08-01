Bodrum'daki orman yangınını söndürmek için herkes seferber oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Gökpınar, Yukarı ve Aşağı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkisinde orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Beyciler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan ve geniş alanda etkili olan yangını söndürmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden takviye gelen çok sayıda yangın söndürme ve itfaiye aracı çalışma yürütüyor.

Rüzgarın etkisiyle mahalledeki yerleşim alanlarına kadar ulaşan yangında bazı evler alevlerin arasında kaldı.

Vatandaşların zarar görmemesi için tahliye çalışması yapıldı.

Kıyıdaki iskelelere yanaşan bot ve teknelerle bölgeden tahliye edilen mahalle sakinleri güvenli alanlara götürüldü.

Aşağı Mazı Mahallesi sahiline kadar ulaşan alevler, sahilde park halindeki otomobile de sıçradı.

Havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmalarına hava araçları, arazözler ve itfaiyenin yanı sıra İzmir Emniyet Müdürlüğüne ait 5 TOMA da destek veriyor.

Bodrum Emniyet Müdürü Mete Durukan koordinesinde yürütülen çalışmalarda yanan evlerin arasına giren TOMA'lar, alevlere tazyikli su sıkıyor. Alevlerin diğer evlere sıçramaması için yoğun mücadele sarf ediliyor.

Öte yandan kıyıdaki teknelerine binerek alevlerden son anda kurtulan bazı mahalle sakinlerinin yaşadıkları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Söndürme çalışmalarına ilçedeki bazı inşaat şirketlerine ait beton mikserleri, sulama tankerleri ile arama kurtarma dernekleri, mahalle sakinleri ve gönüllüler de destek veriyor.

Yangın bölgesine giden güzergahta güvenlik tedbiri de alan güvenlik güçleri, özel araçların geçişine izin vermiyor.

