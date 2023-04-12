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Bodrum’un hedefi 1,5 milyon turist

12.04.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizmin gözbebeği Bodrum’da sezonun yavaş yavaş açılmasıyla birlikte turizmciler de bu yılki dış pazardan umutlu. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Dengiz, bu yıl yabancı turist sayısında 1,5 milyonu hedeflediklerini açıkladı.

Bodrum’da yavaş yavaş açılan turizm sezonunda otelciler bu yılki turist sayısından umutlu. Yabancı turist sayısının bu yıl 1,5 milyonu bulacağını açıklayan Bodrum Otelciler Başkanı Ömer Dengiz, sezonun açıldığını ve ilk turist kafilesinin geldiğini ifade ederek, “Geçen hafta itibariyle İngiltere’den uçuşlar başladı. İlk seferde uçaklarda yüzde 85 doluluk oranı yakaladık. Her hafta İngiltere’den uçuşlar gerçekleşecek. Mayıs’ın ilk haftalarından Rusya’dan uçuşlar başlayacak. Sonrasında diğer ülkelerde gelmeye başlayacaktır. 6 Şubat sonrası deprem felaketini yaşamıştık. Bodrum’daki oteller afet bölgesine yardım ulaştırmak için seferber oldu. Deprem sonrası Bodrum’a gelen vatandaşlarımız otellere yerleştirildi. Açık olmayan otellerimiz yardım tırlarıyla afet bölgesine yardım gönderdiler. Bunun yanı sıra Şubat ayında satışlarla öne çıkarmayıp, biz Bodrum’daki otelciler olarak tüm enerjimizi depremzedelerin yanında olmaya çalıştık” dedi.

"BODRUM ESKİ GÜNLERİNE DÖNSÜN"

Başkan Dengiz, yapmış oldukları çalışmalar sonucu 1,5 milyon yabancı turist gelmesi konusunda inançlarının tam olduğunu ifade ederek, "Bunu sadece bizler değil hep birlikte turizmin tüm kollarıyla birlikte 1,5 milyon turist getirmeyi başarabiliriz. İnancımız tamdır, 1,5 milyon turist hedefini deniz ve hava yoluyla bu rakamları yakalayabiliriz. Çok turist geldiğinde ekonomik bir hesaplama yapmak değil önemli olan buraya yabancı turisttin gelmesidir. Kaç kişi ne kadar para getireceği önemli değildir. Sonuçta her gelen bizim misafirimizdir. Biz gelen her turiste misafir gözüyle bakıyoruz, sonuç olarak bizim ilk önce Bodrum’un eski günlerdeki gibi daha kalabalık olması lazım. Kişi başı ne kadar döviz getirisi olacak diye düşünmeyelim tekrar Bodrum’un eski günlerine dönelim" ifadelerini kullandı.

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