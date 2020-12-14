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Boffin ile fenomen Marul Kafa kapıştı

ANTALYA HABERLERİ  | 14.12.2020 17:16 | Son Güncelleme

Fraport TAV Antalyaspor’un başarılı kalecisi Ruud Boffin, sosyal medyada yayımladığı videolarla dikkat çeken ve fenomen haline gelen Marul Kafa ile bir araya geldi.

Boffin ile fenomen Marul Kafa kapıştı

Fraport TAV Antalyaspor’un başarılı kalecisi Ruud Boffin, sosyal medyada yayımladığı videolarla dikkat çeken ve fenomen haline gelen Marul Kafa ile bir araya geldi. Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde buluşan Boffin ile Marul Kafa, antrenmanın ardından penaltı yarışması yaptı.
Her iki isim de önce kaleye geçti, ardından atışları kullandı. Birbirinden eğlenceli dakikaların yaşandığı buluşmanın videosu, önümüzdeki günlerde Marul Kafa’nın sosyal medya hesaplarında yayımlanacak. Marul Kafa, ilerleyen haftalarda FTA Antalyaspor’un diğer oyuncuları ile de benzer buluşmalar ve yarışmalar gerçekleştirecek.

Boffin ile fenomen Marul Kafa kapıştı

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