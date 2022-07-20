Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2022: Boğaziçi Üniversitesi Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçları 18 Temmuz'da ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. Adaylar tercih işlemlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr üzerinde n gerçekleştirecek. Peki Boğaziçi Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...
Boğaziçi Üniversitesi 2022 taban puanları ve kontenjanları merak konusu oldu.
Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin açıklanmasının ardından adaylar geçtiğimiz yıla ait listeleri de incelemeye başladı. İşte geçen seneye ait tüm üniversiteleri kapsayan taban puanları listesi:
|Bilgisayar Mühendisliği - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Endüstri Mühendisliği - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Makine Mühendisliği - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Kimya Mühendisliği - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Matematik - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|SAY
|Fizik - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|SAY
|Moleküler Biyoloji ve Genetik - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|SAY
|İnşaat Mühendisliği - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Kimya - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|SAY
|Matematik Öğretmenliği - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|SAY
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|SAY
|Fizik Öğretmenliği - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|SAY
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|SAY
|Kimya Öğretmenliği - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|SAY
|Fen Bilgisi Öğretmenliği - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|SAY
|Kimya Mühendisliği - (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Tarih - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|SOZ
|Türk Dili ve Edebiyatı - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|SOZ
|Okul Öncesi Öğretmenliği - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|SOZ
|İşletme - (İngilizce) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|İktisat - (İngilizce) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - (İngilizce) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Yönetim Bilişim Sistemleri - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
|EA
|Psikoloji - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|EA
|Uluslararası Ticaret - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
|EA
|Sosyoloji - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|EA
|Turizm İşletmeciliği - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
|EA
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|EA
|Felsefe - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|EA
|Çeviribilimi - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|DİL
|İngiliz Dili ve Edebiyatı - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|DİL
|Dilbilimi - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|DİL
|İngilizce Öğretmenliği - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)
|DİL
|Çeviribilimi - (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|DİL
Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM BaşkanI Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.
ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."
YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.
2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.
Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.
İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:
"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."
YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanI hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.
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