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Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2022: Boğaziçi Üniversitesi Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

20.07.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, sınav sonuçlarının 18 Temmuz Pazartesi günü sabah saatlerinde ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıklanmasının ardından araştırılmaya devam ediliyor. Tercih yapacak adaylar taban puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanlarını arama motorlarında sorguluyor. Peki Boğaziçi Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması belli mi? İşte ayrıntılar...

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2022: Boğaziçi Üniversitesi Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçları 18 Temmuz'da ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. Adaylar tercih işlemlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr üzerinde n gerçekleştirecek. Peki Boğaziçi Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Boğaziçi Üniversitesi 2022 taban puanları ve kontenjanları merak konusu oldu.

Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin açıklanmasının ardından adaylar geçtiğimiz yıla ait listeleri de incelemeye başladı. İşte geçen seneye ait tüm üniversiteleri kapsayan taban puanları listesi:

21

Bilgisayar Mühendisliği - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Endüstri Mühendisliği - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Makine Mühendisliği - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Kimya Mühendisliği - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Matematik - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  SAY
Fizik - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  SAY
İnşaat Mühendisliği - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Kimya - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  SAY
Matematik Öğretmenliği - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  SAY
İlköğretim Matematik Öğretmenliği - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  SAY
Fizik Öğretmenliği - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  SAY
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  SAY
Kimya Öğretmenliği - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  SAY
Fen Bilgisi Öğretmenliği - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  SAY
Kimya Mühendisliği - (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Tarih - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  SOZ
Türk Dili ve Edebiyatı - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  SOZ
Okul Öncesi Öğretmenliği - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  SOZ
İşletme - (İngilizce) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
İktisat - (İngilizce) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - (İngilizce) (4 Yıllık) - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Yönetim Bilişim Sistemleri - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)  EA
Psikoloji - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  EA
Uluslararası Ticaret - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)  EA
Sosyoloji - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  EA
Turizm İşletmeciliği - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)  EA
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  EA
Felsefe - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  EA
Çeviribilimi - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  DİL
İngiliz Dili ve Edebiyatı - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  DİL
Dilbilimi - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  DİL
İngilizce Öğretmenliği - (İngilizce) (4 Yıllık) - (Eğitim Fakültesi)  DİL
Çeviribilimi - (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  DİL

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM BaşkanI Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."

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YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ 2022?

YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.

2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.

Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.

İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:

"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."

YKS'DE KAÇ KİŞİ ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK?

YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanI hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.

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