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  4. Boğaziçi Üniversitesinden BÜMED lokalinin mühürlenmesine ilişkin açıklama:

Boğaziçi Üniversitesinden BÜMED lokalinin mühürlenmesine ilişkin açıklama:

26.08.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hukuki sorumluluk, üniversitemiz kampüsünde kiraladığı alanın bir kısmını alkollü içki satan bir işletmeye kiralayarak bu hukuksuzluğa zemin hazırlayan BÜMED yönetimine aittir"

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, kampüs içindeki Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) lokalinin alkollü içki sattığı gerekçesiyle Sarıyer Belediyesince mühürlenmesine ilişkin, "Hukuki sorumluluk, üniversitemiz kampüsünde kiraladığı alanın bir kısmını alkollü içki satan bir işletmeye kiralayarak bu hukuksuzluğa zemin hazırlayan BÜMED yönetimine aittir." açıklamasını yaptı.

Rektörlüğün açıklamasında, 4250 sayılı kanunun 9. maddesi uyarınca örgün eğitim kurumlarına 100 metreye kadar olan mesafede alkollü içki satışı yapmanın yasak olduğu aktarıldı.

Fakat BÜMED'in lokali olarak kullanılan ve Boğaziçi Üniversitesinin Güney Yerleşkesi'nde bulunan işletmenin, Sarıyer Belediyesine yanıltıcı beyanda bulunarak alkol satış ruhsatı aldığı ve işletmede alkollü içki satışı yaptığının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BÜMED yönetiminin üniversite ile olan kira sözleşmesinde alkollü içki satışının yasak olduğu açıkça belirtilmektedir. Bu bağlamda Rektörlüğümüz tarafından BÜMED yönetimine alkollü içecek satışını durdurması yönünde tebligatta bulunulmuştur. Durumun sürdürülmesi üzerine para cezası verilmiş ancak buna rağmen işletme alkollü içki satışına devam etmiştir. Sonrasında yanıltıcı beyanla alınan ruhsat, Sarıyer Belediyesince iptal edilmiş ve Niche adlı lokal Sarıyer Belediyesi tarafından mühürlenmiştir.

Hukuki sorumluluk, üniversitemiz kampüsünde kiraladığı alanın bir kısmını alkollü içki satan bir işletmeye kiralayarak bu hukuksuzluğa zemin hazırlayan BÜMED yönetimine aittir. BÜMED yönetimi, konu hakkında kamuoyunu ve özellikle mezunlarımızı yanıltıcı açıklamalarda bulunmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, keyfi uygulamaların ve imtiyaz beklentilerinin, yasaların ve kamu yararının önüne geçmesine müsamaha göstermeyecektir."

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