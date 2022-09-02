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Boğaziçi Üniversitesinden yabancı öğrencilerin kabulüne ilişkin açıklama:

02.09.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Üniversiteyle ilgili bütün görevlerinden daha önce açıkladığımız nedenlerden dolayı uzaklaştırılmış olan Ünal Zenginobuz'un yabancı öğrencilerin kabulüyle ilgili söyledikleri gerçek dışıdır ve kamuoyunu kasten yanıltma amacı taşıdığı açıktır"

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi, hakkında açılan soruşturmalar sonuçlanana kadar bölüm başkanlığı ve öğretim üyeliğinden uzaklaştırılan Prof. Dr. Ünal Zenginobuz'un, yabancı öğrencilerin üniversiteye kabulüyle ilgili söylediklerinin gerçek dışı olduğunu ve kamuoyunu kasten yanıltma amacı taşıdığını bildirdi.

Üniversitenin açıklamasında, Boğaziçi'nde tüm üniversitelerde olduğu gibi çok kültürlülüğü artırmak ve farklı dillerin konuşulacağı ortamlara zemin hazırlamak amacıyla yabancı uyruklu öğrenci alımı yapıldığı belirtildi.

Yurt dışından mühendislik lisans programlarına başvuranların asgari 1450 SAT puanı ile ilk yüzde 4'lük dilimde, diğer lisans programlarına başvuran öğrencilerin ise asgari 1400 SAT puanı ile ilk yüzde 7'lik dilime girmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Fakat SAT puanı tek değerlendirme ölçütümüz değildir. Boğaziçi Üniversitesine alınan yabancı uyruklu öğrenciler, niyet mektupları, lise ortalamaları, SAT, TOEFL ve IELTS puanlarına bakılarak kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu değerlendirmelerin bölümler tarafından yapılıp rektörlüğe iletildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tüm bölümlerde gerekli değerlendirmeler yapılıp bölümlerin seçtiği adayların kabulü yapılmıştır. İktisat Bölümü Başkanı Ünal Zenginobuz, yabancı uyruklu öğrenci kabulünü reddettiği için yalnızca o bölümün değerlendirmesi fakülte dekanı tarafından yapılmıştır. Üniversitemizdeki 15 lisans programına, bölümlerin önerileri doğrultusunda Fakülte Yönetim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla 27'si asıl, 9'u yedek, toplam 36 yabancı uyruklu öğrenci kabul edilmiştir. Kabul edilen toplam 36 öğrencinin vatandaşlıklarına göre dağılımı 13'ü Azerbaycan, 3'ü Türkiye, 3'ü Bulgaristan, 2'si Sırbistan, 3'ü İran, 4'ü Pakistan, 2'si Suriye, geri kalanları ise Yunanistan, Almanya, İtalya, Rusya, Avusturya, Mısır şeklinde olmuştur."

- "Üniversitemiz gerekli hukuki tedbiri almaya devam edecektir"

İktisat bölümüne alınan iki öğrenciden birinin lise eğitimini Prag'da tamamlamış bir Türk vatandaşı olduğu aktarılan açıklamada, diğerinin ise lise eğitimini İstanbul'da tamamlamış bir Yunanistan vatandaşı olduğu bildirildi.

Aynı bölüme kabul edilen iki yedek öğrencinin ise Bulgaristan ve Pakistan uyruklu olduğu, bunlardan yalnızca birinin lise eğitimini İstanbul'da tamamladığı vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi:

"YÖK'ün Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar'ına göre yabancı uyruklu öğrencilerin liseyi nerede okuduklarından bağımsız olarak başvuru hakkı bulunmaktadır. Bu hak Türkiye'deki liselerden mezun olanlara da tanınmıştır. Bu hakkı kullanarak başvuru yapan öğrenciler, SAT puanı, TOEFL/IELTS puanları ve niyet mektupları da incelenerek Boğaziçi Üniversitesine kabul edilmektedirler. Yasal mevzuata aykırı tasarrufları sebebiyle hakkında soruşturmalar bulunan Ünal Zenginobuz'un üniversitemizin itibarına zarar verme ve öğrencilerimizin başarısına gölge düşürme teşebbüsleri karşısında üniversitemiz gerekli hukuki tedbiri almaya devam edecektir."

Açıklamada, "Üniversite ile ilgili bütün görevlerinden daha önce açıkladığımız nedenlerden dolayı uzaklaştırılmış olan Ünal Zenginobuz'un yabancı öğrencilerin kabulüyle ilgili söyledikleri gerçek dışıdır ve kamuoyunu kasten yanıltma amacı taşıdığı açıktır." ifadeleri kullanıldı.

Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, katıldığı bir televizyon programında, bazı Türk öğrencilerin, yabancı kontenjanından Boğaziçi Üniversitesine sınavsız yerleştirildiğini öne sürmüştü.

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