YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Boğulma tehlikesi geçiren gencin imdadına cankurtaranlar yetişti

Boğulma tehlikesi geçiren gencin imdadına cankurtaranlar yetişti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 29.08.2020 17:15 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ayağına kramp girmesi sonucu boğulma tehlikesi geçiren bir kişi can kurtaranlar tarafından kurtarıldı.Olay Kdz .Ereğli Belediyesi Sevgi Plajı’nda meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ayağına kramp girmesi sonucu boğulma tehlikesi geçiren bir kişi can kurtaranlar tarafından kurtarıldı.
Olay Kdz .Ereğli Belediyesi Sevgi Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Süleyman T. Ö. (21) denizde yüzerken ayağına kramp girmesi sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkartılan Süleyman T. Ö.’ye ilk müdahaleyi Kdz. Ereğli Belediyesi plajında görevli sağlık ekipleri yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Süleyman T. Ö.’yü ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Süleyman T. Ö’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktıKaradeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
İşadamı Aldudak’tan doğalgaz rezervi açıklaması
İşadamı Aldudak’tan doğalgaz rezervi açıklaması
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
Diyarbakır'da yoğurt bakraçlarına saklanan uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'da yoğurt bakraçlarına saklanan uyuşturucu ele geçirildi
Gelin arabasında yazan not görenleri güldürdü
Gelin arabasında yazan not görenleri güldürdü
GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te çıkan fabrika yangını söndürüldü
GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te çıkan fabrika yangını söndürüldü

Zonguldak Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:37
Sabah
06:09
Öğle
12:59
İkindi
16:41
Akşam
19:39
Yatsı
21:04

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Zonguldak Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Alaplı Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
BESYO Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı
BESYO Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Aksu’dan, Cumhuriyet Başsavcısı Özbakır’a Ziyaret
Aksu’dan, Cumhuriyet Başsavcısı Özbakır’a Ziyaret
Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!
Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.