Boğulma vakalarının yaşandığı Güneydoğu'da çocuklara yüzme eğitimi veriliyor

DİYARBAKIR (AA) - Sulama kanalı, nehir ve göletlerde son günlerde boğulma vakalarının yaşandığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde riskli alanlarda ekipler suya girilmemesi konusunda anonslarla uyarılarda bulunuyor, düzenlenen kurslarla da çocuklara yüzme eğitimi veriliyor.

Gençlik ve Spor müdürlükleri ile belediyeler suda boğulma vakalarının önüne geçilmesi, yaz sıcağından bunalan çocuk ve gençlerin aldıkları eğitimle güvenle yüzebilmeleri amacıyla kent merkezlerinin yanı sıra ilçelerde kurulan portatif havuzlarda kurs düzenliyor.

Çocuklara antrenör gözetiminde ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor.

Ayrıca DSİ bölge müdürlükleri, kaymakamlıklar ve belediyelerce yerleştirilen uyarı levhalarının bulunduğu riskli alanlarda ekipler suya girilmemesi konusunda anonslar yapıyor. Ekipler, hava sıcaklığının yer yer 40 dereceyi aştığı bölgede serinlemek için sulama kanalı, nehir ve göletlere girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

- Diyarbakır

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi"nin 81 ilde devam ettiğini söyledi.

Proje kapsamında yıl boyunca biri açık olmak üzere iki olimpik havuzda çocuklara yüzme eğitimi verdiklerini ifade eden Uslu, amaçlarının bütün çocuklara ulaşılması olduğunu belirtti.

Uslu, kentte hava sıcaklığının hızla arttığını dile getirerek, sıcaklar dolayısıyla serinlemek isteyenlerin uygun olmayan sulara girmesi sonucu boğulma vakalarının yaşandığına dikkati çekti.

Bundan dolayı yüzme kursu düzenlediklerini anlatan Uslu, "Geçen sene ilçelerimizde 9 portatif havuz kurduk. Bu sene Eğil, Kocaköy ve Kulp ilçemize de birer havuz kuruyoruz. Tüm ilçelerimizde bu portatif havuzlarımızı gençlerimizle buluşturmak istiyoruz." dedi.

Uslu, hedeflerinin çocukların dere ve nehirlerde yüzmesini engelleyerek boğulmaların önüne geçmek olduğunu belirterek, tüm çocuk ve gençleri havuzlara beklediklerini kaydetti.

Proje kapsamında geçen sene 21 bin gence ulaştıklarını ifade eden Uslu, "Bu sene hedefimiz 50 bin genci havuzla tanıştırmak. Gelsinler, eğitimlerini alsınlar, antrenörlerimiz eşliğinde bu havuzlarımızdan yararlansınlar." diye konuştu.

Yüzme antrenörü Filiz Ensari çocuklara temiz bir ortamda yüzme eğitimi verdiklerini, bundan hem çocuk ve gençlerin hem de ailelerinin mutlu olduğunu belirtti.

Kursta eğitim alan çocuklardan 11 yaşındaki Harun Ferah Duyukal, havuza hafta sonları geldiğini söyledi. Duyukal, "Burada çok mutluyuz. Arkadaşlarımızla birlikte yüzüyoruz. Bütün arkadaşlarımın buraya yüzmeye gelmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

- Şırnak

Şırnak'ın Cizre ilçesinde devriye gezen belediye ekipleri, anonslarla Dicle Nehri'ne girilmemesi uyarısı yapıyor. Akarsuyun kıyısında "Nehre girmek tehlikeli ve yasaktır" yazılı tabelalar bulunuyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri de boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla çocuk ve gençleri bilgilendiriyor.

Şırnak'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce uygulanan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında düzenlenen yüzme kurslarında bu yıl kent merkezinde 1019, ilçelerden Cizre'de 1484, İdil'de 912, Beytüşşebap'ta 828 olmak üzere toplam 4 bin 243 çocuk ve genç eğitim görüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, proje doğrultusunda bu yıl hedeflerinin 10 bin kişiye yüzme öğretmek olduğunu belirtti.

"İnşallah yüzme bilmeyen kalmayacak." diyen Ayar, yaşanan boğulma olaylarının kendilerini üzdüğünü, bunların artık son bulmasını istediklerini ifade etti.

Ayar, "Dicle Nehri kenarında Cizre Belediyesi ile protokol yaptık. 17 bin metrekare alanda açık bir havuz planımız var. Bakanımızın talimatıyla bu ay içinde ilçemizde portatif bir havuzun da kurulumu tamamlanacak. Gençlerimize kurumsal havuzlarımızda hocalarımızla daha güvenli bir ortam sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Yüzme antrenörü Emrullah Öğmen de proje kapsamında 7'den 70'e herkese ücretsiz olarak tesislerde eğitim verdiklerini söyledi.

Öğmen, boğulma vakalarından duydukları üzüntüyü dile getirerek, amaçlarının çocuk ve gençlere eğitim vererek, bunun önüne geçmek olduğunu kaydetti.

Kursta eğitim alan Eyüp Balık, daha önce suya girmekten korktuğunu, haftada 2 gün aldığı eğitim sayesinde yüzmeyi öğrendiğini ifade etti.

- Batman

Batman Belediyesi Spor İşleri Müdürü Burak Eren ise olimpik, yarı olimpik ve kapalı havuzlarda yüzme eğitimi verdiklerini söyledi.

Kentte hava sıcaklığının çabuk arttığına işaret eden Eren, sıcak hava nedeniyle de boğulma vakalarının yaşandığını belirtti.

Bundan dolayı yüzme kursu düzenlediklerini çok sayıda çocuk ve gence ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Eren, daha önce hiç havuzda yüzmemiş köylerdeki çocukları dahi açtıkları kursa getirdiklerini kaydetti.

Eren, hava sıcaklığı ve okulların tatile girmesi nedeniyle yüzme kurslarına ilginin yüksek olduğunu aktararak, "10 bin civarında çocuğumuzu bu sene havuzumuzdan faydalandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Yüzme öğrettikleri çocuklardan bu alanda yeteneği ve başarısı olanları da yüzme takımlarına yönlendirerek, lisans almalarını sağladıklarını belirten Eren, lisanslı sporcuların 1955 Batman Belediye Spor Kulübü adına çeşitli yarışmalara katıldıklarını ifade etti.

Eğitim gören çocuklardan Muhammed Enver Erin, yüzmeyi bu eğitim sayesinde öğrendiğini anlatarak, "Çok iyi vakit geçiriyoruz. Hocalarımız bize yüzme öğretiyor. Çok iyi yüzüyorum. Hocalarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.

İslam Dilmenç ise yüzme öğrenmek için kursa geldiğini anlatarak, kendilerine eğitim veren yüzme antrenörlerine teşekkür etti.

