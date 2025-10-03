Boks nedir, kuralları nelerdir?

Spor branşlarında genel amaç bir rutini ele alarak mükemmel forma getirip profesyonel bir şablona sahip olmasıdır. Yüzme, zıplama veya atlama gibi günlük hayatta yapılabilen birçok eylemin geliştirilmesi hedeflenir. Dövüş sporları da bu konuda özel bir yere sahiptir. Çünkü şiddet teşvik veya tasvip edilen bir davranış değildir. Dövüş sporları da şiddeti rutin olarak kabul etmez. Aksine sadece uzmanlar tarafından icra edilebilecek bir atletizm etkinliğine dönüştürür. Dövüş sporlarında amaç rakibe zarar vermek değildir. Kendi doğası içinde değerlendirilmelidir. Bir ritim ve akışa sahiptir. Bu sebeple dövüş sporları aynı zamanda dövüş sanatları olarak da anılır. Boks da bu iki terimin birleştiği branşlardan birisidir.

Boks nedir?

Boksun tarihi Antik Yunan ve Roma imparatorluğu zamanına dek uzanmaktadır. O zamanki şartlarda şiddetin ve vahşetin ön planda olması boksun yüzlerce yıl yasaklanmasına sebep olmuştur.

1719 yılında James Fig, Londra'daki salonunda boksu yeni kurallar ve daha insancıl şartlarla geri döndürdü. 1800'lerin sonuna doğru yapılan düzenlemelerle bir spor müsabakası halini aldı ve ilk amatör organizasyonları düzenlenmeye başlandı.

Spor müsabakası formatındaki boksta iki rakip bir hakem gözetiminde sadece yumruklarını kullanarak birbirini nakavt etmeye, yani etkisiz bırakmaya çalışır. Öte yandan 1950'lerden sonra ise Muhammed Ali, Joe Frazier, George Foreman ve Mike Tyson gibi isimlerle her 10 yıllık süreçte modern boks gelişmeye devam etmiştir. 2000'lerden itibaren ise boks dünyadaki en popüler ve kazançlı spor dallarından birisi olmuştur. Boks olimpiyatlarda da yer alan profesyonel seviyede bir spordur.

Boks kuralları nelerdir?

Boksta ringler genellikle 6,1 x 6,1 metre ile 7,3 x 7,3 metre arasında ölçüye sahiptir. Sporcular ring köşelerinde "mavi ve kırmızı" olarak ayrılmış alanlarda bulunur. Boks eldivenleri amatör seviyelerde 10-12 ons, gösteri maçlarında 12-16 ons ve profesyonel maçlarda ise 8-10 ons arası ölçülerde kullanılır. Amatör boksta kask, ağızlık, dişlik, kasık koruyucu ve kadınlarda ayrıca göğüs koruyucu bulunması zorunludur. Profesyonel boksta ise kask yoktur.

Boksta amaç rakibi karşılaşmaya devam edemeyecek hale getirmektir. Vuruşlarda sadece yumruklar kullanılır. Diz, kafa vuruşu, dirsek ve tekme yasaktır. Ayrıca baş arkasına ve bel altına vurulamaz. Rakibi ısırmak, tükürmek veya illegal bir vuruşta bulunmak ihtar, puan cezası veya diskalifiye ile sonuçlanabilir.

Taraftarlardan birisi yere düşüren vuruş (knockdown) alırsa hakem 10'a kadar saymaya başlar. Bu süre içerisinde ayağı kalkamayan ve hakem kararına göre bilinci tam yerinde olmayan boksör yenilmiş ilan edilir. Rakibe doğrudan yapılan vuruşlarla bilincin kapanması "Knockout" olarak galibiyeti getirir. Boksörlere bağlı gelişmeyen sakatlık durumlarında hakem maçı "no contest (sonuçsuz)" ilan edebilir.

Boks'ta hakem kararı ne demek?

Dövüşler profesyonelde "12 tur" üzerinden düzenlenir. Organizasyonun türüne göre tur sayısı değişebilmektedir. Boks maçlarında "12 tur" (veya daha az) sonucunda kaybeden çıkmazsa sonuç 3 adet olan karar hakemleri tarafından belirlenir. Karar hakemleri her turu kendi özelinde değerlendirir. Puanlama yapılan vuruşların isabeti, hızı ve oluşturduğu etkiye göre değerlendirilir. Karar hakemlerinin puanlaması sonucu kazanan tarafa yönelik hepsi aynı fikirdeyse "ortak karar", 1 tanesinin puanlaması farklıysa "ayrık karar" verilir. Tüm puanların sonucu eşitse "beraberlik kararı" ile maçlar sonlanır.