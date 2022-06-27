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Bölge tarımına "can suyu" olacak Silvan Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

27.06.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölge tarımına "can suyu" olacak Silvan Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye'nin dev projeleri arasında yer alan ve yapımı hızla devam eden Silvan Barajı'nda, tarımda modern sulamaya değer katacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalıştığı, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığı bildirildi.

Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Silvan Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Silvan Barajı'nın, ara depolamaları ile sulama tesislerinin tamamen bitirilip hayata geçirilmesiyle 2 milyon 350 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını, yaklaşık 305 bin kişinin iş imkanına kavuşacağını, yılda 14 milyar lira milli ekonomiye katkı sağlanacağını aktaran Akca, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin en büyük ve en önemli bileşeni olacağını vurguladı.

Akca, Silvan Barajı'nın enerji ve sulama maksatlı olduğunu, tesisin kurulu gücünün 160 megavat, yıllık elektrik üretiminin 681- 88,41 gigawattsaat olduğunu belirterek, toplam 8,7 milyon metreküp olan baraj gövde dolgusunun tamamının bittiğini bildirdi.

- "Ovalara suyu iletecek 'Babakaya Tüneli' inşaatında da çalışmalar hızla devam ediyor"

Dolusavak, ön yüz betonu, enerji tüneli ve santral binasında çalışmaların sürdüğünü dile getiren Akca, şunları kaydetti:

"2021 yılı haziran ayında baraj gövdesi ön yüz betonu kaplama imalatlarına başlanmış olup, 2022 yılı içerisinde ön yüz betonu imalatları tamamlanacaktır. Tarımsal sulamada ise Silvan Projesi'nin kilit ünitelerinden biri olan ve 2 milyon 350 bin dekar arazinin sulanacağı ovalara suyu iletecek olan 'Babakaya Tüneli' inşaatında da çalışmalar hızla devam ediyor. Projenin yüzde 39'luk kısmı tamamlanmış olup, 2 bin 620 metre ilerleme sağlanmıştır. 2023 yılı sonunda tünel inşaatının tamamlanması hedeflenmektedir."

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