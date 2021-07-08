Bölgesel Amatör Lig'de final müsabakaları, 11 Temmuz'da 4 kentte yapılacak

İSTANBUL (AA) - Futbolda 2020-2021 Sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) final müsabakaları, 11 Temmuz Pazar günü Yalova, Denizli, Kastamonu ve Ankara'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, final müsabakalarının normal süresinin beraberlikle sonuçlanması halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresinin oynanacağı, burada da eşitliğin bozulmaması durumunda seri penaltı atışları sonucu kazanan takımın belirleneceği belirtildi.

Açıklamada, final müsabakalarının ardından 4 takımın TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacağı aktarıldı.

BAL final maçlarının programı şöyle:

1. Bölge:

17.30 Çilimli Belediyespor-Hendekspor (Yalova-Atatürk Stadı)

2. Bölge:

17.30 Aliağa-Kuşadasıspor (Denizli-Atatürk Stadı)

3. Bölge:

17.00 Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği-Bolu Abant (Kastamonu-Gazi Stadı)

4. Bölge:

17.00 Diyarbakırspor-76 Iğdır Belediyespor (Ankara-Osmanlı Stadı)

