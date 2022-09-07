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Bölgesel Amatör Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi

07.09.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BAL'da bu sezon 14 grupta toplam 196 takım mücadele edecek - Ligde yeni sezon müsabakaları 1-2 Ekim'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2022-2023 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Orhan Saka Amatörler Evi'nde düzenlenen törene TFF İcra Kurulu ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Fahrettin Eserdi ile kulüp temsilcileri katıldı.

Ali Düşmez, yaptığı açıklamada, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi liderliğinde tüm liglerin kalitesini artırmak için çalışma yürüttüklerini belirterek, "Türk futbolunun ve amatör camianın tüm meselelerini en önde tutuyoruz. BAL, amatör ruhunu yaşatan, tutkusuyla, mücadele gücü ve rekabetiyle çok özel bir lig. Coğrafi ve iklim şartlarını da göz önünde tuttuğumuzda, Türkiye'nin tüm futbol renklerini yansıtıyor. BAL'ı kurarken gayemiz şehirlere aktivite ve heyecan kazandırmak, futbol rüzgarıyla yelkenlerini doldurmalarını sağlamaktı. Futbol karnavalını Türkiye'nin tüm illerine yayıp, 81 ilin kucaklaşmasını sağlamak istedik. 13 yıl sonra geldiğimiz noktada bunda da başarılı olduğumuzu görüyoruz. Şimdi büyük bir heyecanla ligin başlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Statü konusunda kulüplerden gelecek önerilere açık olduklarını aktaran Düşmez, BAL'ın daha nitelikli olması için kademeli olarak takım sayısının makul seviyeye düşürülmesini de planladıklarını kaydetti.

Bölgesel Amatör Lig'de bu sezon 80 ilden 14'er takımın yer aldığı 14 grupta toplam 196 ekip mücadele edecek.

Grup müsabakaları sonunda ilk sırada yer alan 14 takımın karşılaşacağı play-off müsabakalarının ardından 9 ekip TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak. BAL müsabakaları, 1-2 Ekim'de başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
bal Fikstür Bölgesel Amatör Lig futbol

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