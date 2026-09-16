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Bologna'da 4 maçlık Tedesco dönemi sona erdi

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran İtalyan teknik adam, Bologna'nın başında Serie A'da bu sezon ilk 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı

Bologna'da 4 maçlık Tedesco dönemi sona erdi
Cevdet Berker İşleyen

Serie A ekiplerinden Bologna, İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco'nun görevine ilk 4 maçın ardından son verildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımın teknik direktörü Domenico Tedesco'nun görevine son verildi. Kulüp, sergilediği profesyonellik ve yetkinlikten dolayı kendisine içtenlikle teşekkür eder. Kendisine ve ekibine gelecekteki kariyerlerinde başarılar diler." ifadeleri kullanıldı.

Tedesco'nun yerinde İtalyan teknik adam Raffaele Palladino'nun göreve getirildiği bildirildi.

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran İtalyan teknik adam, Bologna'nın başında Serie A'da bu sezon çıktığı ilk 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Bologna FC 1909 Domenico Tedesco
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