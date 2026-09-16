Menajeriyle resmi olarak görüşüldü! Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor

Inter ile sözleşmesinin son sezonuna giren Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adı uzun süredir Süper Lig'in önde gelen kulüpleriyle anılan milli futbolcu için Inter yönetimi harekete geçti.

INTER'DEN HAKAN ÇALHANOĞLU KARARI

Tuttosport'un haberine göre Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak istiyor. İtalyan ekibinin, milli futbolcuya 1+1 yıllık yeni bir kontrat ya da doğrudan 2 yıllık sözleşme önermeyi planladığı belirtildi.

MAAŞINDA İNDİRİM GÜNDEMDE

Inter yönetiminin yeni sözleşmede Hakan Çalhanoğlu'na mevcut kazancından daha düşük bir ücret teklif edeceği aktarıldı. İtalyan devinde yıllık net 6,5 milyon euro kazanan 31 yaşındaki futbolcunun ilerleyen yaşı ve son dönemde yaşadığı sakatlıkların bu kararın temel nedenleri arasında olduğu ifade edildi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Inter'in yeni sportif direktörü Dario Baccin de kısa süre önce yaptığı açıklamayla Hakan Çalhanoğlu için yürütülen süreci doğrulamıştı. Baccin, düzenlediği ilk basın toplantısında milli futbolcunun menajeriyle resmi görüşmeler gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Bu gelişmeyle birlikte Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki geleceği konusunda önümüzdeki dönemde yapılacak görüşmelerin belirleyici olması bekleniyor.