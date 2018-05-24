SPOR

Bologna Donadoni'nin görevine son verdi

İTALYA HABERLERİ  | 24.05.2018 18:45 | Son Güncelleme

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Bologna'da teknik direktör Roberto Donadoni'nin görevine son verildi.

Bologna Donadoni'nin görevine son verdi

Kulüpten yapılan açıklamada, 54 yaşındaki İtalyan teknik adam Donadoni ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kariyerinde Livorno, Genoa, Napoli, Cagliari, Parma ve İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Donadoni, 2015'te Bologna'nın başına geçmişti.

Donadoni yönetimindeki Bologna, geride kalan sezonu Serie A'da 39 puanla 15. sırada tamamlamıştı.

PARTNER200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme
Napoli Ancelotti ile 3 yıllık sözleşme imzaladıNapoli Ancelotti ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Napoli Maurizio Sarri ile yollarını ayırdıNapoli Maurizio Sarri ile yollarını ayırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bologna Roberto Donadoni

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

Dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho, aynı anda 2 kadınla birden evlenecek

Dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho, aynı anda 2 kadınla birden evlenecek

Galatasaray ilk transferini yaptı

Galatasaray ilk transferini yaptı

Cenk Tosun Yeşil sahalardan ringlere transfer oldu

Cenk Tosun Yeşil sahalardan ringlere transfer oldu

Tahkim Kurulu Arda Turan'ın cezasını 16 maçtan 10 maça indirdi!

Tahkim Kurulu Arda Turan'ın cezasını 16 maçtan 10 maça indirdi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bologna Donadoni'nin görevine son verdi

Bologna Donadoni'nin görevine son verdi

Napoli Ancelotti ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Napoli Ancelotti ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Napoli Maurizio Sarri ile yollarını ayırdı

Napoli Maurizio Sarri ile yollarını ayırdı

Napoli, Ancelotti ile sözleşme imzaladı

Napoli, Ancelotti ile sözleşme imzaladı

Cengiz Ünder gelecek sezon da Roma'da kalacağını açıkladı!

Cengiz Ünder gelecek sezon da Roma'da kalacağını açıkladı!

Pirlo'nun jübilesinde yıldızlar geçidi

Pirlo'nun jübilesinde yıldızlar geçidi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.