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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde "Bitki Hastanesi" kurulacak

28.10.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde "Bitki Hastanesi" kurulacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde (BAİBÜ) bitki hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve bu alana yönelik bilimsel çalışmaların yapılacağı Bitki Hastanesi kurulması için protokol imzalandı.

BAİBÜ'den yapılan açıklamaya göre, imza töreni Rektörlükte gerçekleştirildi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bitki Hastanesinin bitki hastalıklarının teşhis ve tedavisine yönelik araştırma ve bilimsel çalışmalara öncülük edeceğini, bunun sonuçlarının ülke ziraati ve tarımsal gelişmeye büyük katkı sunacağını kaydetti.

Alişarlı, projede emeği geçen akademisyenlere ve desteklerinden dolayı MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu'na teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Alişarlı ve Çöpoğlu, protokolü imzaladı.

- Bölge illerine de hizmet verecek

BAİBÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Kaçar koordinatörlüğünde hazırlanan projenin fizibilite çalışmalarına kısa sürede başlanacak.

Türkiye'de üniversite bünyesinde kurulan ilk Bitki Hastanesi unvanına sahip proje, BAİBÜ'nün ana yerleşkesi Gölköy'de Ziraat Fakültesi'nin yanındaki arazide hayata geçirilecek.

Bolu başta olmak üzere Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova gibi bölge illerine hizmet verecek hastanede, bitki hastalıklarının teşhisi ve tedavisi yapılacak, bitki zararlıları ve yabancı otlarla mücadele edilerek bölgesel kalkınmaya fayda sağlanacak.

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