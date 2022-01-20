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Bolu Dağı'nda kar manzarası dronla görüntülendi

20.01.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda kar manzarası dronla görüntülendi

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde güzel manzara oluştu.

Kar yağışı 5 gün boyunca D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ile şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 santigrat derece ölçüldüğü bölgede dağları kaplayan beyaz örtü, dron ile görüntülendi.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinden itibaren bölgede etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle don uyarısı yaptı.

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