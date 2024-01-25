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Bolu Dağı’nda kar yağışı başladı

İHA İHA
25.01.2024 15:54 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’nda kar yağışı başladı.

Bolu Dağı’nda kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarının ardından Bolu’nun yüksek kesimleri başta olmak üzere Bolu Dağı’nda da kar yağışı başladı. Kar yağışı kısa sürede yol kenarlarını beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri bölgede kar yağışına karşı önlemlerini aldı.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda kar yağışının bölgede 3 gün boyunca etkili olacağı belirtildi. kar yağışının etkisini gösterdiği D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.
Kar yağışının devam ettiği Bolu geçişinde ulaşımda herhangi bir problem yaşanmadı.

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