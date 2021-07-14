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Bolu Dağı'nda seyir halindeki otomobil yandı

14.07.2021 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda seyir halindeki otomobil yandı

Bolu Dağı Düzce geçişinde seyir halinde alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ömer Güner idaresindeki 34 EE 3563 plakalı otomobil D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti Bakacak mevkisinde aniden alev aldı.

Durumu fark ederek aracını yol kenarına çeken sürücü Güner, itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Ankara yönü yarım saat kadar ulaşıma kapatılan yol, yanan aracın bulunduğu yerden kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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