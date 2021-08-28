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Bolu Dağı'nda tomruk kamyonuna çarpan otomobildeki bir kişi yaralandı

28.08.2021 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda tomruk kamyonuna çarpan otomobildeki bir kişi yaralandı

BOLU - (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde tomruk kamyonuna çarpan otomobildeki bir kişi yaralandı.

D-100 kara yolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Ensar S. idaresindeki 34 TJ 3114 plakalı otomobil Bolu Dağı çıkışında önünde seyreden Şenol C. yönetimindeki 14 NA 301 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı.

Meydana gelen trafik kazasında otomobilin içinde yolcu olarak bulunan Meryem S. araç içinde sıkıştı.

Yaralı kadın, sıkıştığı yerden olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sedye ile ambulansa taşındı.

Meryem S. olay yerindeki müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:10
Öğle
13:00
İkindi
16:42
Akşam
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Yatsı
21:05

Bolu Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cumartesi

Köroğlu Eczanesi
Merkez
Seval Eczanesi
Merkez
Esentepe Eczanesi
Gerede
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Goynuk
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