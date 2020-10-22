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Bolu İl Emniyet Müdürü Erdoğan'dan 2 polise "maske" cezası

BOLU HABERLERİ  | 22.10.2020 12:43 | Son Güncelleme

Bolu İl Emniyet Müdürü Erdoğan'dan 2 polise "maske" cezası

Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ın talimatıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Bolu ziyareti kapsamında görevli olan 2 trafik polisine maske takmadıkları gerekçesiyle ceza uygulandı.

Bolu Valiliğinde gerçekleştirilen turizm toplantısına katılmak üzere kente gelen Bakan Ersoy için alınan güvenlik önlemleri kapsamında çok sayıda emniyet mensubu da görevlendirildi.

Bu sırada İl Emniyet Müdürü Erdoğan, görev alan iki polis memurunun maskesiz olduğunu fark etti.

Erdoğan, telsizden anons yaparak, maskesiz görev alan personel hakkında gerekli yasal işlemin yapılması talimatını verdi.

Aldığı talimat sonrası bahse konu personelin yanına giden İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürü, 2 trafik polisine maske takmadığı gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

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