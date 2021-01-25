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Bolu Jandarma Alay Komutanı Albay Ersever’den Ülkü Ocakları ziyareti açıklaması

25.01.2021 00:00 | Son Güncelleme:
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Bolu Jandarma Alay Komutanı Albay Ersever’den Ülkü Ocakları ziyareti açıklaması

Bolu’da, Ülkü Ocakları ziyareti nedeniyle sosyal medyada linç edilmeye çalışılan İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ömer Ersever, “Anlık olarak gerçekleşen ziyaret tamamen insani gerekçeyle icabet eden bir ziyaretti” dedi.Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, geçtiğimiz gün İzzet Baysal caddesi üzerinde işyeri bulunan Kıbrıs gazisini ziyaret etti.

Bolu’da, Ülkü Ocakları ziyareti nedeniyle sosyal medyada linç edilmeye çalışılan İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ömer Ersever, “Anlık olarak gerçekleşen ziyaret tamamen insani gerekçeyle icabet eden bir ziyaretti” dedi.
Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, geçtiğimiz gün İzzet Baysal caddesi üzerinde işyeri bulunan Kıbrıs gazisini ziyaret etti. Ziyaretinin ardından Kıbrıs gazisinin işyeriyle aynı binada yer alan Ülkü Ocakları üyeleri karşılaşan Ersever, vatandaşların ısrarı üzerine Ülkü Ocakları’na da giderek kısa bir ziyaret gerçekleştirdi.
Ülkü Ocakları ziyaretine dair fotoğrafların paylaşılması üzerine, Albay Ersever hakkında sosyal medyada bir grup tarafından karalama kampanyası düzenlendi. Hakkındaki karalama kampanyasına karşı açıklama yapan Albay Ersever, “Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda yapmış olduğum şehit yakınları ve gazilerimizin ziyaretlerinden biri olan Kıbrıs gazimizin işyeri çıkışında hemen aynı bina içinde bulunan ve daha önce şehitlik ziyareti ve milli bayramlarda çok defa karşılaştığım vatandaşlarımızın ısrarlı daveti karşısında anlık olarak gelişen bu dernek ziyareti tamamen insani gerekçeyle icabet edilen bir ziyarettir” dedi.

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