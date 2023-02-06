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Bolu, Karabük, Bartın, Zonguldak ve Kocaeli'de öğrenciler dersbaşı yaptı

06.02.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu, Karabük, Bartın, Zonguldak ve Kocaeli'de yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından öğrenciler sıralarına kavuştu.

Bolu, Karabük, Bartın, Zonguldak ve Kocaeli'de öğrenciler dersbaşı yaptı

Bolu'da, okullara aileleriyle gelen öğrenciler, İstiklal Marşı okunmasının ardından dersbaşı yaptı.

Taşımalı eğitimle erişim sağlayan öğrenciler ise kentte etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Bolu Valiliğince alınan karar kapsamında okula gelmedi.

KARABÜK

Karabük ve ilçelerinde 204 okulda 36 bin 706 öğrenci, 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci dönemine başladı.

Anayasa İlköğretim Okulunda düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, daha sonra öğretmenleri eşliğinde sınıflarına geçti.

BARTIN

Bartın'da da öğrenciler, tatilin ardından sınıflarına kavuştu.

Sağanağın etkili olduğu kentte okullara ailesiyle gelen öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu, zilin çalmasıyla sınıflarına girdi.

Taşımalı eğitime devam eden öğrenciler ise etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Bartın Valiliği tarafından alınan karar kapsamında eğitime yarın başlayacak.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta, okullarda saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, tatilin ardından arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle bir süre sohbet eden öğrenciler, okul bahçesinde arkadaşlarıyla özlem gidermelerinin ardından sınıflarına geçti.

KOCAELİ

Kocaeli'de yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

Kent genelinde eğitim gören 426 bin 636 öğrenci, soğuk ve yağışlı havada okullarına gelerek dersbaşı yaptı.

Öğrenciler, hava muhalefeti nedeniyle İstiklal Marşı'nı sınıflarında okudu.

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Bolu Zonguldak yarı yıl tatili

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