YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu Valisi Ahmet Ümit, son 3 günde 17 vaka tespit edildiğini açıkladı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, son 3 günde 17 vaka tespit edildiğini açıkladı

BOLU HABERLERİ  | 01.06.2020 17:48 | Son Güncelleme

Bolu Valisi Ahmet Ümit, korona virüs ile mücadele kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentte son 3 günde 17 vaka tespit edildiğini söyledi.Korona virüs ile mücadele kapsamında Bolu Valisi Ahmet Ümit, İzzet Baysal Caddesi üzerinde basın mensupları ile bir araya geldi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, son 3 günde 17 vaka tespit edildiğini açıkladı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, korona virüs ile mücadele kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentte son 3 günde 17 vaka tespit edildiğini söyledi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Bolu Valisi Ahmet Ümit, İzzet Baysal Caddesi üzerinde basın mensupları ile bir araya geldi. Kentteki, son durum hakkında açıklamalarda bulunan Ümit, son 3 günde tespit edilen vaka sayısını açıkladı. Bugün 2, geçtiğimiz gün 7, ondan önceki gün ise 8 vaka tespit ettiklerini duyuran Vali Ümit, 3 günde toplam 17 vaka bulunduğunu açıkladı. Ümit’in açıklamaları şu şekilde:
“Bilindiği gibi bu süreç başladı ama korona virüs salgını bitmiş değil. Salgın devam ediyor. Örneğin bugün 2 tane pozitif vaka tespit edildi. Dün 7 tane tespit edildi. Önceki gün 8 tane tespit edildi. Zaman zaman pozitif vaka tespitleri oluyor. Kısacası, korona virüs salgını bitmiş değil. Temelde 3 önemli unsura dikkat etmek zorundayız. Yani lokantalar, restoranlar, kafe ve benzeri yerlerde kesinlikle sosyal mesafe bir buçuk metre içinde olmamız gerekiyor. Yine mutlaka maske takmamız gerekiyor. Hijyen şartlarına çok iyi uymamız gerekiyor. En önemlisi bunu toplumumuzun her kademesinde yapmamız gerekiyor. Belli kesimin yapması, belli kesimin yapmaması doğru değil. Tedbirlere uyarsak, yerine getirirsek biz pandemi ile mücadele noktasında geriye dönmek zorunda kalmayız”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı! Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı!
'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şifa dağıtan tesis hizmete girdi

Şifa dağıtan tesis hizmete girdi

Yavru kirpiler, koruma altına alındı

Yavru kirpiler, koruma altına alındı

Isparta’da sürücüler daha konforlu ulaşım imkanına kavuştu

Isparta’da sürücüler daha konforlu ulaşım imkanına kavuştu

Milli park ziyaretçilerine kavuştu

Milli park ziyaretçilerine kavuştu

Yasak bitti halk piknik alanlarına akın etti

Yasak bitti halk piknik alanlarına akın etti

Posof’ta bahar bir başka güzel

Posof’ta bahar bir başka güzel

Bolu Namaz Vakitleri 1 Haziran Pazartesi

İmsak
03:23
Sabah
05:18
Öğle
12:56
İkindi
16:55
Akşam
20:25
Yatsı
22:11

Bolu Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Elmas Eczanesi
Merkez
Örnekbaş Eczanesi
Merkez
Gerede Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Mengen Eczanesi
Mengen
Mudurnu Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bolu’da, karantinada kalan çocuklara, balon ve oyuncak sürprizi

Bolu’da, karantinada kalan çocuklara, balon ve oyuncak sürprizi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bolu’da, Gölcük Tabiat Parkı’na fidan dikimi yapıldı

Bolu’da, Gölcük Tabiat Parkı’na fidan dikimi yapıldı

Tacizci dededen ilginç savunma

Tacizci dededen ilginç savunma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.