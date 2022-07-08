Bolu Valisi Kılıç'tan Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlara uyarı:

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Bayrama ilişkin alınan trafik tedbirleri hakkında gazetecilere açıklama yapan Kılıç, Kurban Bayramı'nın kazasız, belasız ve huzur içerisinde geçirilmesini temenni etti.

Kentte yaklaşık 9 bin 500 emniyet ve jandarma personeliyle 2 bin 678 ekibin oluşturulduğu bilgisini paylaşan Kılıç, "Bolu'nun değişik yerlerinde trafikle ilgili olarak özellikle kritik yerlerle ilgili tedbir alındı. Bunun dışında bayram güvenliğiyle ilgili de tedbirlerimiz alındı." dedi.

Vali Kılıç, Anadolu Otoyolu'nda trafiğin zaman zaman yavaşladığını, beklenen bir yoğunluk olduğunu belirterek, "Normalde günlük 20-25 bin civarında araç geçişi oluyor. Bayramlarda bu geçen yıl 111 bin civarında en yüksek noktaya ulaşmıştı. Dün itibarıyla Anadolu Otoyolu'ndan geçen araç sayımız 56 bin civarındaydı. Bugün de 100 binin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Tüm polis ve jandarmamız, ilgili birimlerimiz görevinin başında. Vatandaşlarımızın memleketlerine huzur ve güven içerisinde ulaşmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Sürücülere de uyarılarda bulunan Kılıç, şunları söyledi:

"Özellikle tırlardan ve araç sürücülerinden yol kenarlarına park etmemelerini, park alanı varsa bu alanları kullanmalarını istiyoruz. Yol kenarına park etmeleri durumunda trafiğin hızını düşürmüş oluyorlar. Politikamız sıfır can kaybı. Sürücülerden trafik kurallarına uymalarını, hız yapmamalarını, zaman zaman mola vermelerini, mutlaka emniyet kemeri takmalarını istiyoruz."

