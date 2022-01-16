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Bolu ve Abant'ta yoğun kar yağışı sürüyor

16.01.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kent merkezi ve Abant'ta kar kalınlığı 50 santimetreye yaklaştı

Bolu'da 3 gündür aralıklarla yağan kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde 3 gündür aralıklarla süren yağışın ardından kar kalınlığı 50 santimetreye yaklaştı.

Bazı sürücüler, karla kaplı araçlarını park alanlarından çıkarmakta zorlandı, bazıları da buzlanmanın etkisiyle trafikte zor anlar yaşadı.

Bolu Belediyesi ekipleri, ana arterlerin ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda da kar yağışı sürüyor.

Karayolları ekipleri, Abant Gölü çevresinde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak, ata ve faytona binerek karın keyfini çıkardı.

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