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Bolu ve Bartın'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

06.02.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu ve Bartın illerinde beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve buzlanma beklendiğinden, ilimiz genelinde 6 Şubat 2023 Pazartesi taşımalı eğitimle erişim sağlayan öğrencilerimiz için 1 gün eğitime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olma çağrısında bulunulan açıklamada, taşımalı eğitim dışındaki kurumlarda eğitime devam edileceği belirtildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada da "Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle ilimiz genelinde 6 Şubat 2023 Pazartesi günü taşımalı eğitimle erişim sağlayan öğrencilerimiz için eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmesi kararlaştırılmıştır." denildi.

Taşımalı eğitim kapsamı dışında kalan öğrenciler için eğitimin süreceği bildirilen açıklamada, vatandaşlara, araçlarına kış lastiği takmaları, kış lastiği olmayanların zincirsiz, takozsuz veya çekme halatı olmadan trafiğe çıkmamaları uyarısı yapıldı.

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Bolu Bartın kar ara eğitim valilik

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