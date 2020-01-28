YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'a kafede çıkan yangın söndürüldü

Bolu'a kafede çıkan yangın söndürüldü

BOLU HABERLERİ  | 28.01.2020 21:23 | Son Güncelleme

Bolu'a kafede çıkan yangın söndürüldü

Bolu'da, faaliyette olmayan kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aşağısoku Mahallesi'nde Atatürk Orman Parkı'nın içinde bulunan ve kış mevsimi dolayısıyla hizmet vermeyen kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle bekçilerinin telsiz anonsu üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, ahşap yapıdaki yangını kısa sürede söndürdü.

Polis de meraklı vatandaşları zaman zaman patlamaların gerçekleştiği kafeden uzaklaştırdı.

İşletmede hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu Kafe Yangın

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bolu Namaz Vakitleri 29 Ocak Çarşamba

İmsak
06:33
Sabah
08:00
Öğle
13:12
İkindi
15:49
Akşam
18:13
Yatsı
19:35

Bolu Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Çarşamba

Bolu Eczanesi
Merkez
Örnekbaş Eczanesi
Merkez
Çamlıbel Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Ebrar Eczanesi
Mengen
Onur Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

"İnme 112" Bolu'da pilot olarak uygulanmaya başlandı

"İnme 112" Bolu'da pilot olarak uygulanmaya başlandı

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

İzel hayranlarıyla buluştu

İzel hayranlarıyla buluştu

'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı

'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı

Uyuşturucunun Yerini Söyleyen 2 Sanığa 'etkin Pişmanlık' Indirimi

Uyuşturucunun Yerini Söyleyen 2 Sanığa 'etkin Pişmanlık' Indirimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.