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Bolu'da 15 Temmuz şehidi mezarları başında anıldı

15.07.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da 15 Temmuz şehidi mezarları başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Ozan Özen, Bolu'da mezarı başında anıldı.

Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından daha önceki günlerde okunan hatimlerin duaları yapıldı.

Program sonunda şehit annesi Meliha ve babası Mustafa Özen, Vali Erkan Kılıç ve protokol üyeleriyle şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Törene, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando İslam Can, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Bolu Belediye Başkan Vekili Naci Parlak, İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Haluk Saygılı, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

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