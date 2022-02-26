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Bolu'da apartmanın 3. katından düşen kadın ağır yaralandı

26.02.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da apartmanın 3. katından düşen kadın ağır yaralandı

Bolu'da bir apartmanın 3. katından düşerek ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kültür Mahallesi Yahya Kemal Sokak'taki apartmanın 3. katında ailesiyle yaşayan G.M. (72) camdan bakarken dengesini kaybedip düştü.

Apartmanın girişinde bulunan garajın kepenk koruma demirine de çarpan G.M'yi gören mahalle sakinleri, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılan G.M'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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