Bolu'da apartmanın 3. katından düşen kadın ağır yaralandı

Bolu'da bir apartmanın 3. katından düşerek ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kültür Mahallesi Yahya Kemal Sokak'taki apartmanın 3. katında ailesiyle yaşayan G.M. (72) camdan bakarken dengesini kaybedip düştü.

Apartmanın girişinde bulunan garajın kepenk koruma demirine de çarpan G.M'yi gören mahalle sakinleri, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılan G.M'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz