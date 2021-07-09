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Bolu'da arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

09.07.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

Bolu'da, tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, arkadaşı Murat Tekçe'yi (34) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Akın Yüksel (31) ve avukatı ile maktulün yakınları katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan Akın Yüksel, böyle bir olay yaşandığı için duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

Cinayeti tahrik altında işlediğini savunan Yüksel, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında "iyi hal" ve "haksız tahrik" indirimi uygulayarak 15 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

- Olay

Merkeze bağlı Alpagutbey Mahallesi'nde Ekim 2020'de Murat Tekçe (34) ve arkadaşı Akın Yüksel bir süre otomobilde alkol almış, evlerine dönen Tekçe ve Yüksel arasında tartışma yaşanmıştı. Telefonda tartışmayı sürdüren ikiliden Murat Tekçe aracıyla arkadaşının evinin önüne gitmiş, araçta yaşanan kavgada Akın Yüksel arkadaşını bıçaklamıştı. Ağır yaralanan Tekçe kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınan Yüksel tutuklanmıştı.

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