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Bolu'da arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

06.10.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Bolu'da arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ferdi G, maktul Güray Uzun'un yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan Ferdi G, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Olayda dövüldüğünü ve baygınlık geçirdiğini iddia eden sanık, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

- Olay

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Yeniceşeyhler köyündeki bir evde 4 Aralık 2021'de birlikte alkol alan Ferdi G. (21) ile Güray Uzun (38) arasında çıkan tartışma sonucu Ferdi G, bıçakla Uzun'u sol omuz boşluğundan ağır yaralamıştı.

Sağlık ekiplerince Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzun, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Olay yerinden kaçan Ferdi G. ise jandarma ekiplerince Bolu merkezdeki Sağlık Mahallesi'nde gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

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