Bolu'da beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Bolu'da yolcu otobüsünde beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında doğudan batı illerine giden yolcu otobüsünü durdurdu.

Yapılan aramada davranışlarından şüphelenilen yolcu Yusuf K'nin (29) üzerinden beline sarılı halde bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.



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