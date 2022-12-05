Bolu'da biber çuvallarına gizlenmiş 35 kilo 400 gram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında doğu illerinden gelen bir kamyonet durduruldu.

Kamyonette narkotik köpeği "Luka"nın da katılımıyla yapılan aramada, pul biber çuvallarına gizlenmiş 35 kilo 400 gram esrar ile 38 bin 325 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü A.T. (51), emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

