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Bolu'da biber çuvallarına gizlenmiş 35 kilo 400 gram esrar ele geçirildi

05.12.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da bir kamyonette, biber çuvallarına gizlenmiş 35 kilo 400 gram esrar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında doğu illerinden gelen bir kamyonet durduruldu.

Kamyonette narkotik köpeği "Luka"nın da katılımıyla yapılan aramada, pul biber çuvallarına gizlenmiş 35 kilo 400 gram esrar ile 38 bin 325 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü A.T. (51), emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

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esrar Bolu anadolu otoyolu luka

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