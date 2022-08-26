YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da bir evi kaçak sigara imalathanesine çeviren 4 şüpheli yakalandı

Bolu'da bir evi kaçak sigara imalathanesine çeviren 4 şüpheli yakalandı

26.08.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da bir evi kaçak sigara imalathanesine çeviren 4 şüpheli yakalandı

Bolu'da bir evi kaçak sigara imalathanesine çeviren 4 şüpheli yakalandı

Bolu'da kaçak sigara imalathanesine çevrilen evde 22 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir evde kaçak sigara imal edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan eve operasyon düzenleyen ekipler, 7 kilo 350 gram tütün, 22 bin 600 boş ve dolu makaron ile 330 kullanılmış bandrol ele geçirdi.

Operasyonda ev sahibi H.B. (42) ile T.B. (49), F.B. (22) ve E.B. (20) gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadın polisler ve Kızılay personeli ihtiyaç sahiplerine kışlık yiyecek hazırladıKadın polisler ve Kızılay personeli ihtiyaç sahiplerine kışlık yiyecek hazırladı
Denizli'de yolcu otobüsü devrildiDenizli'de yolcu otobüsü devrildi
Adana'da skuter kazası geçiren psikolog hastanede yaşamını yitirdiAdana'da skuter kazası geçiren psikolog hastanede yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
Bolu Tütün makaron

Bolu Namaz Vakitleri 26 Ağustos Cuma

İmsak
04:35
Sabah
06:07
Öğle
13:01
İkindi
16:44
Akşam
19:44
Yatsı
21:10
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Birdenbire çürümeye başladı! Doğumdan sonra olanlar...

Birdenbire çürümeye başladı! Doğumdan sonra olanlar...

Herkesi şaşırtan anlar! Şovun bir parçası sandılar ama...

Herkesi şaşırtan anlar! Şovun bir parçası sandılar ama...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Skandalı böyle görüntüledi! Tek tek tespit etti

Skandalı böyle görüntüledi! Tek tek tespit etti

Bu çorbayı içen hastalanmıyor! Adeta gençlik iksiri

Bu çorbayı içen hastalanmıyor! Adeta gençlik iksiri

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.