Bolu'da bir evi kaçak sigara imalathanesine çeviren 4 şüpheli yakalandı

Bolu'da kaçak sigara imalathanesine çevrilen evde 22 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir evde kaçak sigara imal edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Takibe alınan eve operasyon düzenleyen ekipler, 7 kilo 350 gram tütün, 22 bin 600 boş ve dolu makaron ile 330 kullanılmış bandrol ele geçirdi.
Operasyonda ev sahibi H.B. (42) ile T.B. (49), F.B. (22) ve E.B. (20) gözaltına alındı.
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