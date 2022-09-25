Bolu'da çok sayıda bisiklet çalıp satan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Bolu'da 5 farklı adresten çok sayıda bisiklet çalıp sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kent merkezinde 5 farklı adreste arka arkaya elektrikli ve normal bisiklet çalındığı ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Bisikletleri şüpheli U.A'nın (27) çaldığını belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Bazı çalıntı bisikletleri sattığı tespit edilen zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bisikletlerden 3'ü, ekiplerce sahiplerine teslim edildi.



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