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Bolu'da dere yatağına devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

10.02.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da dere yatağına devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bolu'nun Seben ilçesinde traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Susuz köyüne bağlı Çatak Mahallesi yolunda Hasan S. (64) idaresindeki 14 DS 807 plakalı traktör, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı sürücü ile traktördeki Fahri Barın (62), ambulansla Seben Toplum Sağlığı Merkezine kaldırıldı.

Barın, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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