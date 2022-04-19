Bolu'da dikenli tellere takılarak yaralanan leylek tedaviye alındı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde dikenli tellere takılan leylek belediye işçileri tarafından kurtarıldı.

Yeniçağa Gölü'nün çevresinde bulunan dikenli tellere bir leyleğin takıldığını gören vatandaşlar, belediye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, dikenli tellere takıldığı için uçamayan leyleği kurtardı.

Kanatlarından yaralandığı belirlenen leylek, tedavi edilmek üzere Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



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